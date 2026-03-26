Ford обновил приложение для Explorer EV и Capri EV

Владельцы электрических кроссоверов Explorer EV и Capri EV в Европе теперь могут оперативно отслеживать состояние своих автомобилей благодаря свежему обновлению мобильного приложения от Ford. Ключевая новинка — функция проверки статуса прямо с главного экрана, где в верхней части дисплея отображается текущее положение замков дверей, окон, крышки моторного отсека и багажника. Эта опция уже работает для указанных моделей и вскоре распространится на другие автомобили бренда. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Параллельно с цифровыми улучшениями Ford представил специальные коллекционные серии для Explorer EV и Capri EV, названные «Explorer Collection» и «Capri Collection». Эти версии выделяются эксклюзивным оформлением внешнего вида и салона, а также оснащены передовыми технологиями, включая расширенную систему SYNC Move и усовершенствованные интеллектуальные ассистенты ADAS. Такие шаги демонстрируют стремление компании не только к технологическому прогрессу, но и к созданию уникального опыта для своих клиентов, подчёркивая растущую роль цифровых сервисов в современной автомобильной индустрии.