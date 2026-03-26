МАЗ отправил в Смоленск новый топливозаправщик

Новый топливозаправщик производства Гродненского механического завода уже поставлен этой весной в Российскую Федерацию, подтвердили 26 марта sb.by в руководстве Минского автомобильного завода.

Создатели нового типа транспорта пояснили, что машина на базе шасси МАЗ 6302С5 отправилась на поля Смоленщины, где новейший заправщик будет задействован в бесперебойном обеспечении топливом в ходе полевых работ. И российские аграрии признают, что для них это ощутимая экономия времени и топлива в разгар сезона.

А всего автопарк крупного аграрного предприятия региона пополнился семью единицами техники различного назначения, добавили на МАЗе.

Обозреватели уточняют, что Гродненский механический завод входит в состав холдинга БЕЛАВТОМАЗа. Он ориентирован на изготовление емкостного, нестандартного оборудования и металлоконструкций по единичным, мелкосерийным и серийным заказам. Кроме того, коллектив производит широкий спектр автоцистерн, прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн.

Что же касается Минского автозавода, то он считается флагманом автомобилестроительной отрасли Республики Беларусь и специализируется на выпуске грузовой, пассажирской, прицепной и специальной техники.

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", белорусский автогигант выпускает около пятисот моделей и модификаций бортовых и полноприводных автомобилей, самосвалов, тягачей, лесовозов, прицепов и полуприцепов, кранов, спецтехники, а также около пятнадцати моделей автобусов, троллейбусов и электробусов.