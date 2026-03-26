В КНДР началось производство кроссовера Volkswagen под локальным брендом

В Северной Корее началось производство нового кроссовера, который внешне напоминает немецкий Volkswagen Teramont. Автомобиль собирают на госпредприятии Pyongyang Trolleybus Factory под маркой Chollima, сообщает портал "Южный автомобиль".

Пока неизвестно, откуда привозят комплектующие для сборки. Возможно, их доставляют небольшими партиями из Китая.

В КНДР появление иномарок - редкое явление. В основном машины привозят из Китая, так как собственного автопрома в стране практически нет.

