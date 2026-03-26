В Сети завирусилась реклама с блондинкой и БелАЗом

Белорусы восхитились рекламой с хрупкой блондинкой, «выгуливающей» многотонный БелАЗ. Белорусский автогигант БелАЗ, производитель одних из крупнейших самосвалов в мире, неожиданно оказался в центре интернет-мема. В Telegram-каналах и соцсетях стремительно распространяется рекламный ролик, в котором миниатюрная девушка-блондинка на поводке «выгуливает» 130-тонный карьерный самосвал.

© Motor.ru

Ролик, построенный на контрасте между хрупкой героиней и гигантской машиной, вызвал бурную реакцию аудитории. Пользователи назвали такую подачу «гениальной» и «самой запоминающейся рекламой года». Маркетинговый ход уже окрестили «выгулом БелАЗа» — за несколько дней видео набрало миллионы просмотров.

По неподтверждённой информации, которую активно тиражируют автоблогеры, после выхода ролика продажи БелАЗа могут вырасти на 10%. В самом же холдинге пока воздерживаются от официальных комментариев.

