Флагманом бренда Tenet Plus станет кроссовер L9

Компания Tenet планирует расширить модельную линейку за счет флагманской модели Tenet Plus L9.

Такой вывод можно сделать, ознакомившись с соответствующей заявкой компании "Тенет Рус" на регистрацию товарного знака Tenet Plus L9, поступившей в Роспатент.

Заявка подана по 12-му "автомобильному" классу Международной классификации товаров и услуг.

В случае успешной регистрации права на обозначение L9 новый большой SUV расположится в модельной иерархии выше кроссоверов Tenet Plus L4, L6 и L8, базирующихся на платформе T1X. Вероятнее всего, новинка получит общие узлы, агрегаты и другие решения, знакомые по моделям Chery Tiggo 9 и ожидающегося Tenet T9.

Выпуск планирует наладить холдинг "АГР" совместно с китайской компанией Defetoo. Судя по всему, новинку серьезно адаптируют к российским условиям эксплуатации, как и другие автомобили Tenet и Tenet Plus.

Как ранее писала "РГ", кроссоверы Tenet Plus представляют из себя локализованные исполнения автомобилей бренда Lepas, которым владеет концерн Chery. Компания уже начала формирование дилерской сети для нового бренда.

Производство автомобилей Tenet Plus планируется организовать по полному циклу на двух заводах, принадлежащих "АГР". Среди вероятных вариантов таких локаций - экс-завод Volkswagen в Калужской области и предприятия в Санкт-Петербурге (в Сестрорецке и Шушарах).