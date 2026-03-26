Mercedes-Benz отказался от двигателя V12 в Европе

Mercedes-Benz отказывается от легендарного двигателя V12 в Европе и других регионах, где действуют жёсткие экологические стандарты, такие как Euro 7. Это решение затрагивает 6,0-литровый мотор M279, который ранее устанавливался на модели Mercedes-Maybach S-Class, и приведёт к его замене на обновлённый V8 мощностью 603 л.с. в европейских странах, а также в Норвегии, Исландии и Индии, которые следуют европейским нормам. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Несмотря на отказ в Европе, двигатель V12 продолжит использоваться на ключевых рынках, включая США, Китай, Южную Корею и Ближний Восток. В американской версии этот мотор развивает 621 л.с. и 900 Нм крутящего момента, что превосходит характеристики нового V8, но компания сохранит единое название S680 для всех вариантов модели, подчёркивая унификацию.

Сокращение производства автомобилей с V12 отражает общую тенденцию в автопроме, где ужесточающиеся экологические требования вытесняют такие мощные двигатели. К 2026 году подобные моторы станут редкостью даже в сегменте премиальных легковых автомобилей, что знаменует смену эпохи в автомобилестроении.