Покупатели BYD сообщают о сбоях в системе автопилота

Свежие жалобы владельцев автомобилей BYD на систему помощи водителю God’s Eye вызвали волну недовольства на китайском рынке. Покупатели отмечают резкие ускорения и непредсказуемые манёвры, включая случай, когда внедорожник Yangwang U8 разогнался до 93 км/ч в зоне с ограничением 60 км/ч. Проблемы также затрагивают рулевое управление, навигацию и задержки в работе функций, причём жалобы поступают от владельцев как дорогих, так и массовых моделей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Система God’s Eye представлена в различных версиях, от базовых с камерами и радарами до продвинутых с лидаром и дополнительными датчиками, но даже топовые конфигурации, судя по отзывам, не обеспечивают стабильной работы. Это напоминает проблемы Tesla с системой Full Self Driving, которая также сталкивается с критикой и расследованиями, а аналогичные вопросы ранее возникали к другим автопроизводителям, таким как Ford.

BYD активно продвигает технологии автономного вождения как ключевое конкурентное преимущество, но текущий скандал может подорвать доверие покупателей, особенно на фоне растущей конкуренции в сегменте электромобилей. Пока неясно, будет ли система God’s Eye внедрена на других рынках, включая Австралию, а компания не предоставила официальных комментариев по ситуации.