Leapmotor выведет в Европу три новые модели в 2026 году

Leapmotor атакует Европу: три новые модели до 2026 года, включая гибрид B10

Китайский автопроизводитель Leapmotor намерен значительно усилить своё присутствие на европейском рынке, представив три новые модели до конца 2026 года. Компания, входящая в совместное предприятие со Stellantis, планирует увеличить продажи с 60 до более чем 100 тысяч автомобилей, опираясь на расширенную дилерскую сеть, которая уже превысила 800 точек в Европе. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Первой новинкой станет гибридный кроссовер B10 длиной около 4,5 метра, оснащённый батареей 18,8 кВт-ч, что обеспечивает электрический запас хода до 80 км, а общий показатель достигает примерно 900 км благодаря бензиновому двигателю. Также будет доступна полностью электрическая версия этой модели. Производство B10 планируют локализовать в Европе, рассматривая площадку в Испании, что должно помочь увеличить масштабы выпуска и укрепить позиции бренда.

Вслед за B10 на рынок выйдет хэтчбек B05 сегмента C с батареей 67 кВт-ч и запасом хода около 420 км. Третьей новинкой станет компактный электрический кроссовер B03X длиной примерно 4 метра. Эти шаги направлены на завоевание ключевых сегментов рынка, а компания рассчитывает довести глобальные продажи до 1 млн автомобилей в 2026 году.