Стали известны отличия Volga K50 от Geely Mongaro

Татьяна Фадеева: Машины Volga получат собственные двигатели, коробки и интерьер.

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева рассказала, какие отличия получит кроссовер Volga K50 от Geely Monjaro, клоном которого является первенец возрожденной российской марки

По словам Фадеевой, на старте производства локализуются компоненты, которые быстро интегрируются в автомобиль и необходимы клиентам в РФ: шины, диски, стекла, батареи, телематические сервисы и мультимедиа. Однако дальше последуют более серьезные шаги. А именно – будет организовано производство более крупных и ответственных компонентов, а также будут внедряться собственные инженерные решения.

«В будущем автомобили будут отличаться достаточно сильно. Модели будут переработаны с точки зрения экстерьера и интерьера. Появится более комфортный второй ряд сидений, да и в целом интерьер будет модифицирован. Будут переработаны комбинации двигатель-трансмиссия», – сообщила Татьяна Фадеева.

Далее предполагается выход на рынок с полностью обновленной линейкой, имеющей собственную ДНК: