Nio тестирует станции замены батарей Gen-5 с ростом мощности

В Китае стартовали внутренние тесты станций замены батарей пятого поколения от компании Nio, при этом массовое развертывание перенесено на лето 2026 года, а в мае–июне текущего года ожидается запуск до десяти пилотных объектов. Эти станции позволяют быстро менять разряженный аккумулятор на заряженный, что сокращает время обслуживания по сравнению с обычной зарядкой, и хотя в Китае уже действует более 3700 подобных точек, в Европе сеть пока развита слабо. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Станции четвертого поколения, внедренные в 2024 году, способны выполнять до 480 замен в сутки и сократили время операции на 22%, но они не поддерживали все модели бренда, включая автомобили Firefly. В новом поколении этот недостаток устранен благодаря архитектуре, которая позволяет обслуживать машины с разной колесной базой, от компактных до крупных. Ожидается, что пропускная способность станций вырастет примерно на 20%, а компания сохраняет план установить до 1000 новых объектов, преимущественно вдоль автомагистралей.

Развитие этой инфраструктуры рассматривается как ключевой фактор для популяризации электрокаров в городских условиях, где важны скорость обслуживания и удобство эксплуатации. Nio также продолжает оптимизировать свою бизнес-модель и расширять партнерства, чтобы снизить затраты.