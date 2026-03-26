Opel Frontera получила внедорожную версию Cross от Irmscher

Тюнинг-ателье Irmscher выпустило специальную версию Opel Frontera, получившую название Cross, которая фокусируется на усилении внедорожного облика и умеренной модернизации характеристик без кардинальных изменений конструкции. Модель оснащена 18-дюймовыми дисками Cross Star с шинами для бездорожья, передней защитной дугой из нержавеющей стали с черным покрытием, боковыми трубчатыми подножками, спортивным спойлером на крыше и фирменной графикой на кузове. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Эти элементы призваны подчеркнуть агрессивный стиль и практичность автомобиля в условиях легкого бездорожья. Дополнительно доступна опциональная доработка подвески, направленная на улучшение управляемости как на асфальте, так и на неровных поверхностях, без ущерба для повседневного комфорта. Проект иллюстрирует тенденцию в тюнинге компактных SUV, где акцент делается на визуальные преобразования и адаптацию к различным условиям эксплуатации, избегая глубокой технической переделки. Это позволяет сохранить базовые качества модели, обогатив её внешний вид и функциональность для широкого круга пользователей.