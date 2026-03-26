В Северной Корее начался выпуск кроссовера Volkswagen под другой маркой

В КНДР стартовало производство кроссовера Volkswagen под локальным брендом. В Северной Корее был замечен новый кроссовер, который визуально является полной копией немецкого Volkswagen Terramont. Предполагается, что автомобиль собирают на местном госпредприятии Pyongyang Trolleybus Factory под маркой Chollima. Об этом пишет портал «Южный автомобиль».

Официальной информации относительно канала поставок комплектующих нет, но не исключено, что их привозят небольшими партиями из Китая. Также стоит отметить, что оригинальный логотип Chollima с изображением мифического пегаса здесь заменён на чёрный круг без всяких дополнительных рисунков — с чем именно это связано, неизвестно.

Стоит отметить, что на территории Северной Кореи само появление иномарок является достаточно редким явлением, а ввозят их, как правило, из Китая, так как локальный автопром в стране фактически отсутствует. Все машины находятся в собственности у ограниченного числа людей и находятся под строгим контролем государства.

В начале марта Volkswagen сертифицировал в РФ машину аргентинской сборки. Немецкий автопроизводитель получил одобрение типа транспортного средства на пикап Amarok. Заявителем выступил «Фольксваген Груп Рус», а в качестве сборочной площадки указан завод концерна в Аргентине. Что интересно, дата начала и окончания действия документа, который был выдан 3 марта 2026 года и даёт право начать продажи модели на российском рынке, совпадает.