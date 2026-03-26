Chevrolet Camaro пострадал на автовозе из-за развязавшегося ремня

Небрежность при перевозке автомобилей способна обернуться серьёзными повреждениями, как это произошло с Chevrolet Camaro, пострадавшим на автовозе из-за незакреплённого ремня. Этот ремень, предназначенный для фиксации пикапа Chevrolet Silverado на верхнем уровне, развязался и на высокой скорости начал ударять по крышке багажника чёрного Camaro с белыми полосами, расположенного ниже. В результате многократных ударов за несколько километров на лакокрасочном покрытии спорткара образовались царапины, сколы и вмятины, причём водитель, вероятно, не заметил проблему, позволив повреждениям накапливаться. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Инцидент служит наглядным примером того, как ошибки в фиксации могут привести к финансовым потерям для владельцев и транспортных компаний, требуя дорогостоящего ремонта. Это подчёркивает, что безопасность перевозки зависит от внимания к деталям, и даже один плохо закреплённый элемент способен испортить автомобиль и репутацию перевозчика.