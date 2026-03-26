Lamborghini хочет выпустить недорогое компактное купе

В гамме Lamborghini появится четвёртая модель. Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн заявил: в модельном ряду итальянского бренда сегодня не хватает двухдверного «гран туризмо» — кузова, с которого началась история марки. В блажайшее время такой автомобиль появится, а в качестве прототипа выступит концепт Lanzador.

«Когда мы рассматривали возможность появления четвёртой модели, мы проверили все сегменты, а также подсегменты,, в которых мы не представлены», — заявил журналистам Стефан Винкельманн.

Первыми продуктами Lamborghini были элегантные «гран-туризмо» 350 GT и 400 GT. В 2014 году компания представила концепт аналогичного формата, получивший название Asterion, но до серийного выпуска дело не дошло.

О том, что Lamborghini работает над четвёртой моделью, стало известно 3 года назад, когда компания представила концепт Lanzador. Изначально предполагалось, что модель получит электрическую силовую установку.

Но весной этого года планы были скорректированы. Стало известно, что Lanzador будет оснащён подключаемой гибридной силовой установкой по образцу остальных моделей из текущей линейки Lamborghini.

Lamborghini планирует выпустить внедорожный суперкар на базе новой модели Temerario. Успех аналогичного автомобиля Sterrato, построенного на базе модели Huracan, показал высокий спрос на такие нестандартные машины.