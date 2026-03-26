В Марий Эл введут ограничения для грузовиков

Правительство Марий Эл утвердило график закрытия дорог на просушку.

С середины апреля в Марий Эл вступают в силу временные ограничения на движение тяжеловесного транспорта: регион готовится к традиционной весенней «просушке» дорожного полотна.

Дороги Марий Эл закроют для части грузового транспорта на период весенней распутицы. Согласно постановлению регионального правительства от 20 февраля 2026 года, особый режим движения будет действовать в течение месяца — с 10 апреля по 9 мая включительно. Мера направлена на сохранение целостности дорожного покрытия в период переувлажнения почвы.

В официальном документе ведомства указаны предельно допустимые осевые нагрузки для проезда по региональным и межмуниципальным трассам. Лимит на одиночную ось составит 6 тонн, для двухосной тележки нагрузка ограничена 5 тоннами на каждую ось, а для трехосной — 4 тоннами. Перевозчикам, чей транспорт превышает эти параметры, необходимо будет оформить специальное разрешение в электронном виде для законного передвижения по области.

При этом ограничения коснутся не всех категорий транспорта, отмечает портал "МедиаПоток".

Запреты не затронут международные грузоперевозки, пассажирские автобусные рейсы, а также доставку продуктов питания. Сотрудники профильных ведомств напоминают, что соблюдение весового контроля в весенний период позволяет существенно продлить срок службы асфальтового полотна без капитального ремонта.

Напомним, в этом году паводок начнется раньше обычного — уже в первой или второй декаде апреля.