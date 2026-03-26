Что делать водителю после ДТП с курьером и как защитить себя

С приходом тёплой погоды увеличивается количество курьеров на электросамокатах и велосипедах, что приводит к росту числа ДТП с их участием. Такие аварии часто становятся причиной споров о виновности и необходимости самостоятельного возмещения ущерба. Егор Лысой, руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования, поделился с «Петербургским дневником» рекомендациями для водителей, чтобы избежать конфликтов и лишних расходов.

Действия после ДТП

1. При столкновении на проезжей части остановите автомобиль, включите аварийку и проверьте пострадавших. При необходимости вызовите скорую. 2. Установите предупреждающий знак о ДТП. 3. Если требуется ремонт, оформите происшествие как ДТП. Европротокол с СИМ невозможен, но пострадавший может взыскать ущерб через суд. 4. Вызовите сотрудников ГИБДД и не перемещайте транспортные средства. 5. Зафиксируйте детали аварии: фото повреждений, контактные данные свидетелей. 6. Инспектор составит схему и протокол, отражающие все обстоятельства ДТП. Виновность и возмещение: 1. Если курьер — наёмный работник, компенсацию требует с работодателя. 2. Если курьер самозанятый, ответственность ложится на него. 3. При отказе от возмещения направьте письменную претензию. По закону вторая сторона должна ответить в течение 30 дней. 4. В случае отказа можно потребовать оплату ремонта, компенсацию расходов и возмещение морального вреда.

Страхование: 1. Разбирательство после ДТП может затянуться и потребовать затрат. 2. Полис каско покрывает ущерб независимо от виновника. 3. Существуют специализированные программы каско для ситуаций, когда у виновника нет ОСАГО. 4. Такая страховка полезна при инцидентах с СИМ и может быть дешевле стандартного полиса.

Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, за год в Нижегородской области произошло 181 ДТП с участием электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Наш регион по таким авариям занимает 4 место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.