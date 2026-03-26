Новый Freelander от Chery и Land Rover прошел краш-тест

Land Rover и Chery готовят к дебюту первую модель нового бренда - Freelander. Перед премьерой автомобиль прошел серию краш-тестов, снимки с которых опубликовал портал CarNewsChina.

На фото машины повреждены и частично закрыты камуфляжем, но заметны угловатый кузов, крупный спойлер на багажнике, геометрическая светотехника и лидар в крыше.

Интерьер Freelander тоже привлекает внимание. На единственном доступном снимке салона виден крупный центральный дисплей с рядом физических клавиш под ним. Экран тянется вдоль всей передней панели и доходит до кромки лобового стекла. Дефлекторы вентиляции и руль с тремя крупными спицами завершают стильный образ вседорожника.

По предварительным данным, новый Freelander будет иметь шестиместный салон и два типа силовых установок - гибридную и полностью электрическую.

Как ранее сообщала "РГ", премьера новинки состоится уже 31 марта.