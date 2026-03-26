BYD выпустил обновленный минивэн Denza D9 с супербыстрой зарядкой

В Китае представили обновленный минивэн Denza D9, который заряжается за 5 минут. Обновленный минивэн по-прежнему будет предлагаться в версиях подключаемый гибрид (PHEV) и электрическая (BEV), сообщает Carnewschina.

© Motor.ru

Минивэн сохранил габариты предыдущего поколения: длина — 5250 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1900 мм, колесная база — 3110 мм. Внешние изменения коснулись преимущественно передней части: автомобиль получил новую решетку радиатора с трехмерной структурой.

Главная особенность обновленного D9 — сверхбыстрая зарядка. Согласно официальным данным, заряд батареи с 10% до 70% занимает около 5 минут, а с 10% до 97% — примерно 9 минут в нормальных условиях.

Даже при экстремально низких температурах показатели остаются впечатляющими: при -20°C заряд с 20% до 97% занимает около 12 минут, при -30°C время увеличивается всего на три минуты.

Электрическая версия (BEV) обновленного Denza D9 предлагается в двух вариантах: переднеприводном с одним мотором мощностью 340 кВт (456 л.с.) и полноприводном, где передний мотор на 340 кВт дополнен задним на 70 кВт, что обеспечивает совокупную мощность 410 кВт (550 л.с.); запас хода по циклу CLTC достигает 750−800 км в зависимости от комплектации.

Гибридная версия (PHEV) оснащается 1,5-литровым турбодвигателем (115 кВт) в паре с двумя электромоторами (200 кВт спереди и 45 кВт сзади). Запас хода на чистом электричестве по циклу CLTC превышает 400 км, расход топлива — 6,35 л/100 км.

Ранее «Руссо-Балт» рассказал про трансмиссию нового кроссовера.