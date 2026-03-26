Intax представил комплект переоборудования Kia EV3 в такси

Немецкая компания Intax представила специальный комплект для переоборудования электрокроссовера Kia EV3, который адаптирует модель для работы в сфере такси и сервисов с водителем. Этот пакет стоит 1 690 евро с фирменной окраской или 890 евро без неё, включая подготовку под таксометр, установку крышного оборудования и систему аварийной сигнализации, что соответствует требованиям для таких услуг, как Uber и Bolt. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Kia EV3 позиционируется как компактный электрический внедорожник, подходящий для городских и региональных поездок, с практичными размерами, вместительностью и достаточным запасом хода. Версия с батареей 81 кВт-ч обеспечивает хорошую дальность, особенно в городских условиях, хотя быстрая зарядка занимает примерно 30 минут. Базовая модель с аккумулятором 58 кВт-ч начинается от 35 990 евро, а более оснащённые варианты могут стоить до 48 690 евро. Intax также предлагает доработки для других моделей Kia и недавно запустила аналогичный пакет для Xpeng G6, расширяя свои услуги в этом сегменте.