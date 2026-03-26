Китайский GAC запускает вторую модель электромобиля в Австрии

Китайский автопроизводитель GAC наращивает своё присутствие в Европе, запустив вторую модель электромобиля, собираемую на австрийском заводе Magna. Это стратегическое партнёрство, заключённое в 2025 году, позволяет бренду производить автомобили, такие как Aion UT, непосредственно на европейской территории, что способствует адаптации к местным требованиям и снижает логистические расходы. Такой подход укрепляет доверие покупателей и помогает обходить потенциальные торговые барьеры. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Производство в Граце, где уже выпущено более 4 миллионов автомобилей, становится ключевой площадкой для китайских компаний, стремящихся закрепиться на европейском рынке. Помимо GAC, здесь также развивает свою деятельность Xpeng, выпуская модели G6, G9 и P7+, что усиливает конкуренцию в сегменте электромобилей. Это формирует в регионе полноценную индустриальную базу, оказывая давление на традиционных автопроизводителей и меняя рыночный баланс сил.

Локализация производства является для GAC основным инструментом роста в Европе, позволяя быстрее реагировать на изменения спроса и укреплять свои позиции. Если текущие темпы сохранятся, китайские электромобили могут стать значимым фактором трансформации европейского авторынка, предлагая новые возможности и вызовы для местных игроков.