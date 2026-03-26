Суд в Подмосковье конфисковал у женщины 6,5 миллиона за пьяную езду

Виктория Евдокимова лишилась 6,5 миллиона рублей после того, как снова села за руль пьяной. Ее остановили в Подмосковье и привлекли к ответственности. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— В Домодедово суд привлек злостную нарушительницу правил дорожного движения к уголовной ответственности и конфисковал в доход государства стоимость автомобиля в размере 6,5 миллиона рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Женщина обязана выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Помимо этого, ее лишили прав на два года. Евдокимова попалась сотрудникам ДПС в июле прошлого года. Инспекторы установили, что женщина села за руль пьяной, хотя до этого ее наказывали за это правонарушение. В связи с этим в отношении водителя возбудили уголовное дело. Сама машина находится в залоге у банка.

Ранее за повторную пьяную езду наказали мужчину в Чехове. Он сел за руль своей Kia нетрезвым, после чего его остановили инспекторы. Суд изъял иномарку мужчины в доход государства. Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Кроме того, он не сможет управлять автомобилем в течение двух лет.