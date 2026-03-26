Беспилотники КамАЗа проехали 6 млн км по дорогам России без аварий

Также за беспилотным транспортом не зафиксировали ни одного нарушения

С 2023 года беспилотники КАМАЗа проехали около 6 млн км по дорогам России без аварий и нарушений. За этот период грузовики перевезли 732 тыс. кубометров груза. Испытания проходили на трассах М-11 (Нева) и ЦКАД, сообщила пресс-служба "Ростеха" в телеграм-канале.

— Сейчас в испытаниях задействованы 18 транспортных средств. Беспилотники курсируют с ограничением скорости до 89 км/ч. Для контроля дорожной обстановки используются радары, лидары и камеры, отслеживающие разметку и окружающую обстановку, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в кабинах в это время сидели квалифицированные водители-испытатели. Они контролировали работу автоматизированных систем вождения, следили за безопасностью движения автомобиля, а также маневрированием на "первой и последней миле".

Ранее сообщалось, что руководитель проектов ПАО "КАМАЗ" Визингер умер на 68-м году жизни.