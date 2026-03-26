Сколько будет стоить новый Mercedes-Maybach в России

Дилеры раскрыли стоимость и сроки появления нового Maybach S-Class в России.

Российские дилеры поделились прогнозами о сроках появления и стоимости нового Mercedes-Maybach 2027 модельного года. Модель была представлена недавно, и хотя официальные продажи в Европе еще не стартовали, в ряде компаний уже оценивают перспективы ее импорта в Россию.

В «Рольфе» отметили, что сейчас преждевременно говорить о конкретных сроках поставок, поскольку даже в Европе дата начала продаж пока не объявлена.

Более определенный прогноз дали в Legacy Motors: управляющий партнер Тимур Каканов сообщил, что компания готова привезти новинку одной из первых, ориентировочно в начале осени 2026 года. В Major Auto также подтвердили заинтересованность: по словам представителя компании, автомобиль появится у европейских дилеров ближе к концу лета, после чего его можно будет ждать и в России.

Что касается цен, то дилеры ожидают заметного удорожания по сравнению с текущей версией. В «Рольфе» предполагают, что базовая стоимость в России превысит 30 млн рублей и может достигать 38 млн рублей в зависимости от комплектации и силовой установки.

В Legacy Motors добавили, что новинка, вероятно, будет дороже нынешней модели примерно на 5 млн рублей в сопоставимой конфигурации. В Major Auto подчеркнули, что точные цифры называть рано из-за отсутствия конфигураторов – цены будут формироваться исходя из рыночной ситуации.

