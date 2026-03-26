Для китайских автомобилей разработали совершенно новую сталь

Для выпуска автомобилей Hongqi будут применять сталь нового поколения. Новые модели премиального бренда станут первыми автомобилями, которые получат элементы силовой структуры из инновационной стали. Это, как отмечает пресс-служба автопроизводителя, уникальная горячештампуемая сталь нового поколения, имеющая предел прочности 2,4 ГПа (2400 МПа).

Предполагается, что инновационный материал установит новый отраслевой стандарт, благодаря чему уровень защиты пассажиров автомобилей при серьёзных авариях выйдет на принципиально другую высоту.

Cталь 2,4 ГПа превосходит применяемый сегодня класс 2,0 ГПа по ключевым параметрам: прочность ключевых элементов увеличена на 15%, энергопоглощение повышено на 10%, снижение массы деталей достигает 5-10%.

Между тем, на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) 2026 состоится премьера нового автомобиля, сообщает источник агентства ТАСС.

Кто поможет возобновить работу производства, которое простаивает почти четыре года, пока неизвестно. Но известно, что объём выпуска составит порядка тысячи транспортных средств ежегодно.