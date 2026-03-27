Ford представил новый однотонный электрический фургон

Компания Ford внезапно представила новый однотонный электрический фургон для Европы — Transit City. Этот фургон производится в Китае аффилированной с Фордом компанией JMC (Jiangling Motors Corporation), он весьма прост по конструкции и будет более доступной альтернативой электрическому Ford Transit Custom турецкой сборки.

Это уже пятый Transit в семействе лёгких коммерческих автомобилей Ford после «каблучков» Transit Courier и Transit Connect, однотонного фургона Transit Custom и большого фургона Transit, не имеющего приставки к названию. Зачем понадобился китайский Transit City? Затем, что машины европейской сборки (будем Турцию условно считать Европой) слишком дороги: за базовый электрический Ford Transit Custom грузоподъёмностью 971 кг с 136-сильным электромотором и запасом хода в 370 км на одной зарядке в Германии нужно выложить минимум 57 953 евро. Неудивительно, что «озеленение» парка фургонов при таких ценах не соответствует ожиданиям властей ЕС. Доля электромобилей в сегменте лёгких коммерческих фургонов европейского авторынка, по данным ACEA, в прошлом году составила всего 11,2%, доля дизелей — 80,7%.

Китайский Ford Transit City должен выйти на европейский рынок во второй половине текущего года, цены пока не объявлены, но ожидается, что при его покупке можно будет сэкономить минимум «десятку», а может и 15 000 евро по сравнению с электрическим Ford Transit Custom.

В Китае Ford Transit City известен как JMC E-Fushun (он же JMC Touring), производство началось в 2025 году, то есть модель довольно свежая. Цены смешные — от 86 600 юаней или 10 800 евро в переводе по текущему курсу, но Форду пришлось адаптировать китайскую модель к европейским требования безопасности, к этому ещё нужно добавить доставку, повышенные ввозные пошлины ЕС на китайские «электрички», дилерскую маржу и прочие сопутствующие расходы, поэтому Transit City будет стоить раза в четыре дороже исходного «китайца» — россиянам подобное ценообразование хорошо знакомо.

Компания Ford владеет 32% акций Jiangling Motors Corporation, но прежде не решалась лепить свои шильдики на модели JMC и продавать их в Европе. Опять-таки, как мы знаем по опыту российского автопрома, тут главное начать, а дальше невозможно остановиться — полагаем, в будущем в Европу нагрянут и другие китайские Форды.

Ford Transit City будет предлагаться как цельнометаллический фургон с двумя вариантами длины и высоты (версии L1H1 и L2H2), а так же как «головастик», то есть шасси с кабиной, на это шасси можно установить любую надстройку. Низкий короткий фургон L1H1 может вместить 6 кубометров груза, грузоподъёмность — 1085 кг. Соответствующие показатели высокого длинного фургона L2H2 составляют 8 кубометров и 1275 кг.

Техника у всех версий одинаковая: единственный электромотор на задней оси выдаёт 110 кВт (150 л.с.), ёмкость литий-железо-фосфатной батареи — 56 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 254 км по циклу WLTP, максимальная мощность зарядки батареи — 87 кВт.

В стандартное оснащение Ford Transit City входят подогрев сидений, мультимедийный экран с 12-дюймовым сенсорным экраном, система автоматического аварийного торможения, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида. Опций практически не будет, чтобы упростить заказы и удешевить производство.