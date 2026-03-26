Названы самые угоняемые автомобили

Американские правоохранительные органы поделились статистикой угона легковых автомобилей за 2025 год.

Каждые 48 секунд в Соединенных Штатах угоняют один автомобиль. Несмотря на столь существенный показатель, опубликованная статистика за 2025 год фиксирует значительное сокращение числа угонов. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро по борьбе с преступлениями в сфере страхования (NICB) сообщает Car and Driver.

В США в 2025 году похитили 659 880 машин. NICB, тем не менее, квалифицирует эти цифры как "исторический спад". Как выясняется, в 2024 году угоняли еще больше "легковушек".

Угоны фиксируются практически во всех штатах США, больше всего - в Лос-Анджелесе и Калифорнии. Самым угоняемым автомобилем названа Hyundai Elantra. За ним следуют Honda Accord и Hyundai Sonata. Удивляться, впрочем, не приходится - это очень распространенные в США автомобили.

Что касается пикапов, то Chevrolet Silverado 1500 и Ford F-150 входят в топ-10, при этом SUV Chevrolet угоняют на 60% чаще.

Вся десятка самых угоняемых в США в 2025 авто выглядит так:

Hyundai Elantra: 21 732 угнанные машины.

Honda Accord: 17 797 шт.

Hyundai Sonata: 17 687 шт.

Chevrolet Silverado 1500: 16 764 шт.

Honda Civic: 12 725 шт.

Kia Optima: 11 521 шт.

Ford F-150: 10 102 шт.

Toyota Camry: 9833 шт.

Honda CR-V: 9809 шт.

Nissan Altima: 8445 шт.

Местные эксперты рекомендуют автовладельцам приобретать средства защиты, таких как блокираторы рулевого колеса, сигнализации, выключатели зажигания и устройства GPS-слежения.

В материале также приводятся данные о наиболее распространенных способах кражи. Помимо клонирования ключей через OBD-порт (разъем, предназначенный для диагностики и настройки электронных систем автомобиля), это использование усилителей сигнала (ретрансляторов) для открывания автомобилей с системами бесключевого доступа. Воры могут даже взломать автомобиль через проводку фар, говорится в статье.

В России, по данным страховой компании "Согласие" на начало 2026 года, самыми угоняемыми являются Lada Niva (55% процентов всех случаев). Второе и третье места в этом антирейтинге заняли автомобили марок JAC и Nissan.

Популярностью у российских воров пользуются также автомобили Toyota. По данным компании "ВСК", на долю этой марки приходится порядка 8% всех зафиксированных краж. Лидер антирейтинга в модельном зачете - Toyota Land Cruiser. Lexus назван лидером по автоугонам среди премиальных японских марок. По данным "Ингосстраха", в антирейтинг также входят Toyota RAV4, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander.