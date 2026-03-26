Рабочие Volkswagen выступили против милитаризации производства

Рабочие немецкого концерна Volkswagen выступили против перевода автомобильной промышленности Германии на выпуск военной продукции.

"Мы этого не допустим! Вооружение и военная экономика противоречат интересам наших коллег и наших семей, а также целям нашего профсоюза", - говорится в заявлении, подписанном рабочими заводов VW в Брауншвейге, Касселе, Вольфсбурге, Зальцгиттере и Дрездене.

Они указывают на то, что наращивание вооружений не гарантирует мир и сохранение рабочих мест, как это обещает немецкое правительство и руководство автокомпаний, а, напротив, готовит почву для войны, в случае которой рабочие будут обязаны к принудительному труду или отправятся на фронт.

"Оружейная промышленность празднует взрывной рост прибыли. Готовится восстановление призыва на военную службу, чтобы отправить нас и наших детей на войну в будущем", - утверждают авторы документа, добавляя, что не желают умирать за интересы крупных корпораций.

Как отмечает немецкая газета Junge Welt, под заявлением нет подписей рабочих проблемного завода VW в Оснабрюке, который сначала планировалось передать оружейному концерну Rheinmetall, а теперь, по данным СМИ, предполагается перепрофилировать под производство компонентов для системы противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол").

"Отсутствие перспектив для завода постепенно ослабило первоначальное сопротивление профсоюза, производственного совета и рабочих милитаризации производства", - сообщает газета.

По словам одного из инициаторов заявления, это вынужденное согласие коллег стало одним из поводов для рабочих других заводов концерна, чтобы выступить с протестом. Заодно они напомнили, что в уставе объединяющего работников Volkswagen одного из крупнейших немецких профсоюзов IG Metall зафиксирована приверженность "миру, разоружению и международному взаимопониманию".

Но рабочие VW не единственные, кто протестует против милитаризации немецкой автомобильной отрасли. Их заявление почти в точности повторяет требования, опубликованные в начале мая членами IG Metall на заводе компании Ford в Кёльне. По словам представителя местного профсоюзного отделения Керстин Кляйн, вливание правительством миллиардов в оружейную промышленность не создает новых рабочих мест.

"Там занято около 150 000 рабочих, и не все из них охвачены коллективными договорами. Даже если это число удвоится, эти рабочие места не компенсируют потерю рабочих мест в автомобильной промышленности", - говорит она.

В середине марта заявление под заголовком "Наша работа для жизни, а не для войны" опубликовали рабочие ганноверского завода компании ZF, крупного поставщика комплектующих для автомобильной промышленности. Они также указывают на то, что военное производство - это "неустойчивая стратегия", отвлекающая ресурсы от инноваций в гражданском секторе. Поэтому они требуют не дальнейшей милитаризации, а наоборот - перевода военных мощностей на выпуск гражданской продукции и сокращения оборонных расходов правительства, которые, по словам рабочих, сейчас достигают "головокружительных высот".