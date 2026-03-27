Google подтвердила сбои Android Auto

Внезапные сбои в работе Android Auto затронули ряд пользователей, включая владельцев смартфонов Pixel и Samsung, что подтвердила компания Google. Проблемы возникают как при проводном, так и беспроводном подключении, причём проводное соединение демонстрирует особую нестабильность. На форумах, таких как Reddit, пользователи жалуются на частые обрывы, сбои автоматического запуска и трудности с беспроводным сопряжением, что некоторые связывают с недавними обновлениями. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Точные причины пока не раскрыты, но Google уже начала внедрять решения, обещая скорые обновления для улучшения стабильности. В настоящее время пользователи сталкиваются с ограниченной функциональностью, особенно во время поездок, что подчёркивает важность надёжности сервиса для навигации и управления медиа. Компания активно работает над устранением неполадок, чтобы восстановить полную работоспособность для всех совместимых устройств.

Эти проблемы акцентируют необходимость постоянного тестирования и обновлений платформы, используемой миллионами водителей для безопасного доступа к телефонным функциям за рулём. Google призывает пользователей оперативно устанавливать выходящие обновления, чтобы минимизировать перебои и обеспечить плавную интеграцию Android Auto в повседневное использование.