Раскрыты сроки появления полностью российской модели Volga

Объявлены сроки появления собственной модели Volga. В ближайшее время на российском рынке начнутся продажи автомобилей под возрождённой маркой «Волга». На первом этапе машины будут представлять собой перелицованные китайские модели, но в будущем ожидается появление полностью отечественного автомобиля.

© Quto.ru

«По позиционированию бренда: задачей ставится сделать из Volga премиум-бренд. С 2028 года в планах выйти на производство собственной модели», — отметил бывший руководитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

По словам эксперта, до конца 2026 года производитель намерен реализовать в нашей стране через 130 фирменных автосалонов порядка 30 000 автомобилей, а в 2027 — увеличить объём продаж до 80 000 единиц техники, а число дилерских центров — до 150.

Напомним, производство машин Volga налажено на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее собирали Skoda и Volkswagen. Первой на российском рынке появится кроссовер K50, созданный на базе Geely Monjaro. Россиянам автомобиль будет предложен с единственным двигателем и полным приводом.