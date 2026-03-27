ГАЗ улучшил фургоны «Газель» по просьбам перевозчиков

Фургоны «Газель NN» получили бесключевой доступ в грузовой отсек. Горьковский автозаод расширил функционал системы бесключевого доступа в автомобилях поколения NN. Если ранее эта система работала только в кабинах, то теперь и грузовой отсек в автомобилях с цельнометаллическими кузовами можно разблокировать без ключа.

Российский производитель комтранса продолжает совершенствовать модели серии NN. Так, в «Соболь NN» и «Газель NN » внедрили систему курсовой устойчивости.

В состав ESC входят антиблокировочная, антипробуксовочная системы, а также ассистенты экстренного торможения, распределения тормозных усилий и помощи при трогании на подъём.

Как рассказал журналу Motor дистрибьютор коммерческой техники, компания СТТ, весь этот набор полагается даже базовым версиям машин марки ГАЗ.

Кроме того, с июня прошлго года машины по умолчанию оснащаются двумя фронтальными подушками безопасности — одной для водителя, второй для переднего пассажира.

Ранее стало известно, что Горьковский автозавод создал совершенно новую «Газель Логистик». Шасси, ступенчатую раму и каркасно-панельный кузов инженеры взяли от серийного автобуса «Газель City».

Благодаря такой унификации удалось предельно снизить стоимость грузовой новинки. Важная конструктивная особенность машины – пневматическая подвеска задних колёс.