Госдума не приняла закон о запрете автоподстав

Госдума отклонила закон о введении отдельной уголовной статьи за автоподставы. Депутаты Госдумы России отклонили законопроект, которым предлагалось установить уголовную ответственность за умышленное создание дорожно-транспортных происшествий с целью вымогательства денежных средств — так называемые автоподставы. Информация об этом опубликована на официальном сайте нижней палаты парламента.

© Motor.ru

Инициатива предполагала выделить автоподставы в самостоятельный состав преступления. Авторы законопроекта предлагали наказывать виновных лишением свободы на срок до четырех лет, а если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или повлекло тяжкий вред здоровью потерпевшего — до семи лет. По замыслу разработчиков, такие меры соответствуют санкциям, предусмотренным за мошенничество и вымогательство.

Однако профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству дал отрицательное заключение. В отзыве на законопроект комитет указал, что преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта уже охватываются существующими статьями Уголовного кодекса, в частности статьей 27 УК РФ.

Кроме того, в заключении отмечается: указание в проекте на вымогательство как цель создания ДТП без наличия признаков, перечисленных в части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство), недостаточно для отнесения такого деяния к преступлениям против собственности.

