Россияне устремились за электромобилями

За первые два месяца 2026 года жители России купили 2146 электромобилей с пробегом. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 28 процентов выше того, что фиксировали в январе-феврале 2025 года.

Самым популярным электромобилем на вторичном рынке оказался японский Nissan, который продали в количестве 372 штук (около 17 процентов). Кроме того, россияне купили 367 электрокаров Zeekr и 183 «Москвича». Чуть меньший результат показала Tesla — 180 машин.

Кроме того, в пятерке лидеров оказалась Audi. Было реализовано 176 подержанных электромобилей бренда.

В 2025 году в России установили рекорд по продажам электрокаров с пробегом. Было приобретено 15,2 тысячи единиц машин, что на 24 процента превысило результат 2024 года. Первое место удержал Nissan с результатом в 5,2 тысячи машин. Zeekr и Tesla заняли тогда второе и третье места. Суммарная доля этих трех производителей превысила 60 процентов всего рынка электромобилей с пробегом.