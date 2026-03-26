Москвичей предупредили о наказании за мойку машин во дворе

За мойку машины во дворе жилых домов владельцам грозит штраф до 400 тысяч рублей. О наказании предупредил россиян заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его слова передает ТАСС.

Федеральный закон подразумевает, что автомобили нельзя мыть рядом с водоемами и в лесополосах. За такие нарушения предусмотрен штраф от 300 до 5000 рублей для физлиц и до 400 тысяч рублей для юрлиц.

Все остальные места, которые попадают под запрет, указаны в региональных законодательных актах. Так, в Москве мыть машины нельзя везде, кроме специально отведенных территорий. Без последствий автовладелец может лишь протереть стекла, фары и номерные знаки, уточнил Колунов.

В Подмосковье действуют аналогичные правила, но штрафы немного меньше. Для физических лиц они достигают 3000-5000 рублей, а для юридических — от 80 тысяч до 200 тысяч рублей.

«Фактически мыть машину разрешено только на лицензированных автомойках разного типа, в специальных боксах закрытых гаражных комплексов, оборудованных стоком с фильтрами, на специальных асфальтированных площадках в промзонах, а также на территории личных садовых участков», — заключил парламентарий.

