SAIC подхватил моду на «клонирование» флагманов

Паркетник IM LS8 предложен с гибридной установкой, можно выбрать задний или полный привод. Как и старшая модель LS9, новинка имеет внушительный список оборудования – есть даже подогрев пола.

В Китае среди автопроизводителей ныне новое модное веяние – выпускать уменьшенные и более доступные версии своих флагманов. Так, недавно там стартовали продажи кроссовера Zeekr 8X, который похож на Zeekr 9X, гамму Voyah скоро пополнит паркетник Taishan X8 в стиле «просто» Taishan. Ну а у марки IM теперь есть кроссовер LS8, то есть «аналог» представленной в прошлом году модели LS9. Напомним также, что бренд IM (Intelligence in Motion, он же Zhiji) – это совместный проект концерна SAIC, IT-гиганта Alibaba и технопарка Zhangjiang Hi-Tech, он был основан в 2020 году.

Как и флагманский кроссовер IM LS9, младший паркетник построен на платформе с 800-вольтовой архитектурой. Для IM LS8 тоже заявлены пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. Длина субфлагмана равна 5085 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1807 мм, колесная база – 3060 мм. Для сравнения, длина LS9 составляет 5279 мм, расстояние между осями – 3160 мм.

От старшей модели кроссовер IM LS8 также унаследовал оптику, бамперы и выдвижные ручки дверей. Собственная фишка – сделанные в виде «плавников» задние стойки крыши. LS8 по умолчанию имеет 20-дюймовые диски, за доплату можно выбрать 21- или 22-дюймовые колеса.

Внутреннее убранство у новинки в целом такое же, как у IM LS9. Хотя вместо опционального «штурвала», который предусмотрен для старшей модели, для LS8 можно заказать лишь сплющенный руль – видимо, от руля совсем без верхней части обода отказались из-за грядущего запрета на подобное решение.

Перед водителем установлено табло диагональю 27,1 дюйма, которое совмещает функции приборки и мультимедийной системы. Со стороны пассажира – встроенный в переднюю панель тачскрин на 15,6 дюйма. Для задних седоков предусмотрен собственный «потолочный» дисплей размером 21,5 дюйма. В торце центрального тоннеля есть выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения.

Если IM LS9 представлен исключительно с шестиместным салоном, то IM LS8 бывает как шести-, так и пятиместным. Кресла – разумеется, с подогревом, вентиляцией и массажером. В пятиместной версии у правого заднего сиденья есть откидная подставка для ног, плюс его спинку можно наклонить назад на 132 градуса. В арсенале модели также значится подогрев пола (такая опция есть и у LS9).

Ну и конечно, для IM LS8 заявлены автопилот с лидаром над лобовым стеклом и множество прочих водительских ассистентов. Электроника – на базе искусственного интеллекта.

Как и LS9, младший паркетник представляет собой гибрид типа EREV. В состав установки входит работающая в режиме генератора бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 155 л.с. В начальных комплектациях IM LS8 имеет задний привод, такие исполнения оснащены 313-сильным электромотором и батареей емкостью 52 кВт*ч. Запас хода в электрорежиме – 355 км по циклу CLTC. Более богатые варианты – это двухмоторный полный привод с суммарной отдачей 530 л.с. и аккумулятор на 66 кВт*ч, только на электротяге эти версии проедут 430 км. Отметим, LS9 доступен только с полным приводом.

В Китае уже принимают заказы на новый кроссовер. Без учета акций сейчас за IM LS8 просят 271 800 – 321 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,2 млн – 3,8 млн рублей по текущему курсу. Прайс-лист пока предварительный, точный опубликуют в середине апреля, тогда же стартуют «живые» продажи. IM LS9 сегодня стоит от 332 800 юаней (тоже без учета акций, около 4 млн рублей).