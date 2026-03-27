Суд лишил екатеринбуржца водительских прав за номера под снегом

В Екатеринбурге мировой судья лишил водительских прав мужчину, который пытался скрыть номерные знаки автомобиля под слоем снега. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

В судебном заседании мужчина утверждал, что номера заснежились естественным путём во время движения. Однако на кузове автомобиля снежный покров отсутствовал, а на номерах снег лежал в виде чётко сформированных комков, закрывающих две буквы государственного регистрационного знака.

Суд пришёл к выводу, что водитель намеренно создавал условия, препятствующие идентификации номеров. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ и назначили наказание в виде лишения водительских прав сроком на один месяц. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее житель Первоуральска отделался штрафом за поддельные права. Как писало ИА «Уральский меридиан», мужчина приобрёл фиктивное водительское удостоверение за 80 тысяч рублей через мессенджер. Его остановили сотрудники ДПС — при проверке выяснилось, что официально права он никогда не получал.

Технико‑криминалистическая экспертиза подтвердила подделку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за приобретение и использование подложного документа. По ходатайству обвиняемого дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил мужчине 50 тысяч рублей штрафа.