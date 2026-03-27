Chevrolet Corvette Grand Sport дебютировал с полным приводом

Корпорация General Motors полностью рассекретила среднемоторный Chevrolet Corvette Grand Sport — эта версия первой примерила новый 6,7-литровый нижневальный атмосферный V8 LS6 мощностью 542 л.с. Вместе со стандартным заднеприводным Corvette Grand Sport представлен полноприводный гибридный Corvette Grand Sport X.

Итак, все слухи по поводу нового атмосферного V8 для Chevrolet Corvette восьмого поколения (C8) подтвердились, но с официальной премьерой стали известны некоторые любопытные детали.

6,7-литровый V8 LS6 не дополнит, а заменит 6,2-литровый V8 LT2, что сейчас ставится на базовый Corvette Stingray и полноприводный гибридный Corvette E-Ray, то есть V8 LT2 уходит в отставку.

Новый LS6 относится к шестому поколению джи-эмовских двигателей V8, разработка которых началась ещё в 2023 году, и весьма консервативен по конструкции: сохранена нижневальная архитектура, а каждый цилиндр обслуживают всего два клапана, но степень сжатия по сравнению с мотором LT2 увеличена с 11,5 до 13,0, а впрыск топлива теперь комбинированный — в камеры сгорания и во впускной коллектор (у LT2 только непосредственный впрыск, то есть в камеры сгорания). Максимальная отдача двигателя LS6 — 542 л.с. и 705 Нм (у LT2 — 502 л.с. и 637 Нм).

Коробка передач прежняя — 8-ступенчатый «робот» Tremec с двумя сцеплениями, но у версий Grand Sport и Stingray разные числа главной передачи, что, очевидно, сказывается на разгонной динамике. Самоблокирующийся дифференциал между задними колёсами есть на всех версиях.

Версия Grand Sport будет второй в иерархии, то есть она займёт в семействе Corvette C8 место между базовой версией Stingray и ориентированной на трек версией Z06. Последняя, напомним, оснащается совсем другим, куда более прогрессивным высокооборотным 5,5-литровым атмосферным V8 LT6 с гоночными корнями, его максимальная отдача — 679 л.с. и 623 Нм.

Разница между V8 LS6 и V8 LT6 понятна: первый — для любителей американской классики, большого момента и характерного булькающего звука, второй — для любителей трек-дней, мгновенной отзывчивости и высокочастотного рёва. Предельная частота вращения коленвала двигателя V8 LS6 — 6600 об/мин, у V8 LT6 — 8600 об/мин.

Имя Grand Sport уходит корнями к облегчённой гоночной версии Corvette второго поколения (C2), разработанной легендарным конструктором Зорой Аркус-Дунтовым. В 1964 году эта машина под управлением Роджера Пенске и Джима Холла пришла первой в своём классе в 12-часовой гонке на трассе Себринг и в целом оказалась весьма успешной, поэтому отдел маркетинга GM взял имя Grand Sport на вооружение. Впоследствии имя Grand Sport получили дорожные версии Corvette, они предлагали оптимальный баланс между трековой закалкой и удобством в повседневной эксплуатации, такие версии были в четвёртом, шестом и седьмом поколениях спорткара.

Новый Corvette Grand Sport сочетает новый базовый двигатель V8 LS6 с широким кузовом от Corvette Z06, но аэродинамическое оперение у Grand Sport попроще. В стандартное оснащение входят адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control, мощные дисковые тормоза Brembo и всесезонные шины Michelin Pilot Sport. За доплату предлагаются пакеты Z52 Sport Performance (более жёсткая подвеска, более крупные тормоза от Corvette Z06, шины Michelin Pilot Sport 4S) и Z52 Track Performance (карбон-керамические тормоза, карбоновый аэродинамический обвес, четыре центральных выхлопных патрубка, шины Michelin Pilot Sport Cup 2R).

У полноприводного Corvette Grand Sport X, который заменит Corvette E-Ray, передние колёса вращает электромотор с максимальной отдачей в 189 л.с. и 197 Нм. Питается электромотор от расположенной в центральном тоннеле тяговой батареи ёмкостью 1,9 кВт·ч, её зарядка от внешнего источника не предусмотрена. Максимальная совокупная мощность гибридной силовой установки Corvette Grand Sport X — 731 л.с.

Динамические характеристики Corvette Grand Sport и Corvette Grand Sport X пока не раскрыты, равно как и цены, продажи должны начаться до конца текущего года. Базовый Corvette Stingray с новым мотором, вероятно, представят позже отдельно. Топовой версией в семействе остаётся полноприводный гибридный Corvette ZR1X мощностью 1267 л.с.