Volkswagen готовит новый T-Roc R для Европы

Новое поколение спортивного кроссовера Volkswagen T-Roc R готовится к дебюту, уже проходя тесты на знаменитой трассе Нюрбургринг. Премьера ожидается весной 2026 года, а продажи могут стартовать летом, при этом модель не будет доступна на рынке США. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Внешние изменения включают переработанный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, обновлённый диффузор, четыре выхлопных патрубка и синие тормозные суппорты. Подвеска стала ниже, что направлено на улучшение управляемости, подчёркивая спортивный характер автомобиля.

Под капотом, вероятно, окажется 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью около 333 лошадиных сил. Он будет работать в паре с полным приводом 4Motion и 7-ступенчатой коробкой передач DSG, с возможными функциями распределения тяги и режимом дрифта.

Volkswagen позиционирует T-Roc R как один из ключевых спортивных автомобилей 2026 года в сегменте компактных SUV. Модель сохранит статус топовой версии в своей линейке, продолжая развитие бензиновых спортивных кроссоверов.