Land Rover отзывает Defender 2026 модельного года

Производитель Jaguar Land Rover инициировал отзыв 498 автомобилей Land Rover Defender 2026 модельного года на территории США из-за потенциального дефекта в конструкции крепления ремней безопасности. Проблема затрагивает нижний кронштейн для ремней третьего ряда, где сварной штифт может иметь недостаточную прочность из-за производственного отклонения, что в случае аварии способно повысить риск травмирования пассажиров. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Land Rover

Дефект был выявлен 26 февраля 2026 года в ходе заводской проверки качества, когда при затяжке болтов обнаружилось разрушение сварных штифтов. Анализ показал, что компоненты с возможным недостатком устанавливались на автомобили, произведённые с ноября 2025 года. 12 марта 2026 года комитет по безопасности компании признал этот дефект угрозой, хотя случаев аварий, травм или пожаров не зафиксировано.

Отзыв касается Land Rover Defender, собранных на заводе в Нитре, Словакия, в период с 3 ноября 2025 года по 20 февраля 2026 года. Все 498 внедорожников могут иметь дефект, так как оснащены кронштейнами из одной партии. Дилеры проведут бесплатную замену этих деталей на обновлённые версии, прошедшие дополнительный контроль.

Уведомления дилерам планируется разослать до 2 апреля 2026 года, а владельцам автомобилей — до 15 мая 2026 года. Кампания зарегистрирована в NHTSA под номером 26V163 и внутренним кодом производителя D098.