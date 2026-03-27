В Детройте сотрудников Jeep штрафуют за езду на автомобилях конкурентов

Автомобильный гигант из Детройта оказался в центре скандала из-за введения жёстких правил парковки для своих сотрудников. Работникам компании Stellantis теперь грозят штрафы, если они оставляют на территории штаб-квартиры машины конкурирующих брендов, причём эта мера распространяется на парковочные зоны у корпоративного офиса, где традиционно разрешены только автомобили собственной марки. Руководство объясняет такие требования стремлением поддерживать имидж бренда и демонстрировать лояльность персонала, считая, что присутствие машин конкурентов негативно влияет на репутацию и корпоративную культуру. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Jeep

Однако подобная практика вызвала бурную реакцию среди сотрудников, многие из которых отмечают, что выбор автомобиля — личное дело, особенно учитывая высокую стоимость транспортных средств и разнообразие предпочтений. Информация о штрафах быстро распространилась в СМИ и социальных сетях, спровоцировав дискуссии о границах корпоративной политики. Эксперты указывают, что такие меры не новы для автомобильной индустрии: многие автоконцерны исторически поощряли работников пользоваться продукцией собственного бренда, предлагая специальные скидки и программы лояльности.

Тем не менее применение штрафных санкций считается более жёстким подходом, который может вызвать недовольство среди персонала, особенно в условиях высокой конкуренции за квалифицированные кадры. Этот случай подчёркивает, как корпоративные стандарты иногда сталкиваются с личными свободами сотрудников, создавая напряжённость в рабочей среде.