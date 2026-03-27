PAL-V получил разрешение на выпуск дорожных версий летающего авто

Ключевой этап для запуска серийного производства летающего автомобиля Liberty преодолела нидерландская компания PAL-V, получив официальное разрешение от национального регулятора RDW на производство дорожных транспортных средств. Это событие открывает путь к появлению на рынке двухместной модели с двойной сертификацией для дорог и авиации, что может создать новый сегмент на стыке автопрома и авиации. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

На земле запас хода Liberty достигает 1315 км, а в воздухе устройство способно развивать скорость до 160 км/ч и подниматься на высоту до 3350 метров. Конструкция основана на технологии гироплана, при этом лопасти выполняют функцию крыльев и складываются для движения по дорогам. Разработка ротора велась совместно с Нидерландским аэрокосмическим центром, что привело к созданию новой версии лопастей, ставшей на 20% эффективнее и обеспечивающей меньшее сопротивление.

Проект уже привлек интерес со стороны клиентов, включая заказ на более чем 100 машин от компании из Дубая. В случае успешной сертификации модель может пополнить новинки автосалонов, что подчеркивает её потенциал в качестве инновационного транспортного решения.