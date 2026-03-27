Stellantis выплатит бонусы менеджерам, но не рабочим

В автопроме Stellantis разразился скандал из-за неравномерного распределения бонусов на фоне крупных финансовых потерь. Компания понесла убыток в 26,3 миллиарда долларов, но часть сотрудников всё же получит премии, что вызвало резкую критику со стороны профсоюзов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Выплаты предусмотрены для офисных работников и менеджеров, которые достигли определённых финансовых и индивидуальных целей, включая показатели подразделений. При этом общекорпоративных премий не будет, хотя отдельные начисления на уровне подразделений и за личные результаты подтверждены, хотя их размер не раскрывается.

Рабочие, представленные профсоюзом UAW, не получат бонусов вовсе, поскольку их выплаты привязаны к операционной прибыли, которая оказалась отрицательной. Это вызвало недовольство, так как сотрудники считают себя ключевыми участниками производственного процесса и ожидают равного отношения.

Профсоюз UAW резко раскритиковал решение Stellantis, заявив о несправедливом распределении средств и подчеркнув, что рабочие обеспечивают функционирование компании, но не получают доли в её результатах. Также прозвучали обвинения в адрес бывшего руководства, которое, по мнению профсоюза, привело к финансовым проблемам, в то время как топ-менеджмент продолжает получать вознаграждения.