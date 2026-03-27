Продажи автомобилей SWM и Kaiyi практически сошли на нет

Продажи автомобилей SWM и Kaiyi, которые собирали на заводе Автотор в Калининграде, практически сошли на нет. В январе-феврале были реализованы 101 автомобиль SWM (-91,3%) и 37 автомобилей Kaiyi (-94%). Об этом сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

© Российская газета

Сбора и продажи автомобилей Kaiyi стартовали в начале 2023 года, а первые автомобили SWM появились в России в самом конце 2023 года.

За все время было продано почти 22 тысячи Kaiyi и 6,3 тысячи SWM. В прошлом году дилеры устраивали грандиозные распродажи, опуская цены на 30 и более процентов.

Сборка автомобилей Kaiyi завершилась еще в начале 2025 года. Последние автомобили SWM были собраны в Калининграде в сентябре прошлого года.

Судя по соотношению суммарных объемов производства и продаж, в товарных запасах осталось порядка 300-400 автомобилей этих брендов. Так что текущая их история присутствия на российском рынке практически завершена, отмечает эксперт.