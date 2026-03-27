Seat и Cupra начали выпуск батарей для ID. Polo и Raval

Испания превращается в ключевой центр производства аккумуляторных систем для Volkswagen Group, что стало важным шагом в развитии электромобилей. На заводе в Мартореле стартовало изготовление батарей для будущих моделей Cupra Raval и Volkswagen ID. Polo, которые появятся на рынке весной 2026 года. Эти автомобили позиционируются как доступные электрокары, а их выпуск усилит позиции концерна в Европе. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Ежедневно на предприятии планируется производить до 1200 аккумуляторов, что обеспечит годовую мощность около 300 тысяч единиц. Более 500 сотрудников задействованы в этом процессе, а завод активно использует возобновляемую энергию, в частности солнечные панели, покрывающие около 70% потребностей в электричестве. Такие масштабы делают площадку значимым элементом стратегии Volkswagen по расширению производства электромобилей.

Технология cell-to-pack, применяемая при сборке батарей, исключает традиционные модули, повышая плотность энергии и упрощая конструкцию. Это снижает массу аккумуляторов и положительно влияет на их эффективность и стоимость. Производственный процесс включает предварительную сборку компонентов, укладку ячеек и финальную проверку качества для гарантии надежности и безопасности.

Cupra Raval дебютирует в апреле 2026 года, а Volkswagen ID. Polo — в мае. Обе модели будут иметь передний привод и два варианта аккумуляторов: LFP ёмкостью 37 кВт·ч и более мощную NMC на 52 кВт·ч. Максимальный запас хода достигнет примерно 450 км по циклу WLTP, а топовые версии разовьют мощность до 223 л.с., что делает эти хэтчбеки конкурентоспособными в сегменте массовых электромобилей.