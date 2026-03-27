Ford запатентовал складную сцепку для пикапов

Ford Motor подала патентную заявку на складную седельно-сцепную систему, предназначенную для использования в будущих пикапах компании. Это решение позволяет убирать устройство, когда оно не нужно для буксировки тяжелых грузов, освобождая полезное пространство в кузове. Сцепное устройство поворачивается и прячется в специальный отсек под кузовом, становясь невидимым и не мешая в повседневной эксплуатации. Об этом сообщает издание speedme.ru.

В последние годы фаркопы набирают популярность среди владельцев пикапов, желающих буксировать крупные кемперы и полуприцепы, так как они обеспечивают повышенную устойчивость и доступны по цене. С их помощью можно перевозить более тяжелые грузы и прицепы с дополнительным пространством над кузовом грузовика. Однако многим не нравится, что громоздкий механизм занимает место, когда не используется для буксировки, что делает новую разработку перспективной идеей.

Таким образом, инновационное решение Ford может стать востребованным среди коммерческих пользователей и путешественников, ценящих практичность и комфорт своего автомобиля. Оно обеспечивает эффективное использование каждого квадратного сантиметра свободного места в кузове, повышая удобство эксплуатации пикапов.