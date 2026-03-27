АвтоВАЗ запустит платную подписку на Vesta и Largus

«АвтоВАЗ» запустит подписку на автомобили весной 2026 года с модели Vesta, а затем последовательно расширит программу. Об этом сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Национальном центре «Россия».

«Мы говорили об этом на нашей дилерской конференции. Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тыс. рублей в месяц. Ну а потом последовательно распространим ее и на Largus, и на Granta. И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, - она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта», - сказал он.

