В Ульяновске задержан передававший СБУ данные о выпускающем БПЛА предприятии

В Ульяновске задержан местный житель, передававший сотруднику СБУ сведения о предприятии, выпускающем дроны, которые активно используются в ходе СВО, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Злоумышленник... собирал и передавал сведения о предприятии, осуществляющем производство и выпуск беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Задержанный 2005 года рождения подозревается в госизмене в форме шпионажа в интересах спецслужб Украины.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ сообщала о сорванной попытке Киева купить беспилотники для терактов в Москве.