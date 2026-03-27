Tesla вошла в рейтинг самых инновационных компаний

В рейтинге Fortune, составленном совместно со Statista, три сотни компаний оценивались по трём ключевым критериям: инновационность продукции, технологические достижения и культура инноваций. Совокупный доход участников рейтинга превысил 12,5 триллионов долларов, при этом Tesla вошла в список вместе с новичком Rivian, опередив её по числу разрабатываемых продуктов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Rivian представила беспилотный автомобиль с искусственным интеллектом, в то время как Tesla накопила более 8 миллиардов миль пробега с технологией Full Self Driving, включая свыше 250 000 миль в режиме роботакси в Остине. В феврале 2026 года с конвейера Gigafactory в Техасе сошла первая серийная модель Cybercab, что знаменует переломный момент для компании.

Появление Tesla в подобных рейтингах исторически совпадало с прорывами в её разработках, и Cybercab — не исключение. Этот специализированный беспилотник стоимостью менее 30 000 долларов предназначен для работы в сети роботакси, которая будет расширяться от Остина до Майами, Далласа, Финикса и Лас-Вегаса.