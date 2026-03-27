Ford нарастил выпуск пикапов F-150

Производство популярных пикапов Ford F-150 демонстрирует уверенный рост в начале 2026 года, несмотря на ранее возникшие сложности с поставками алюминия. В феврале на заводе в Дирборне было собрано 22 379 таких автомобилей, что на 571 единицу больше январского показателя. Аналогичный завод в Канзас-Сити увеличил выпуск с 21 033 до 22 361 машины. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Ford

Суммарно производство F-150 на двух предприятиях выросло с 42 841 до 44 740 единиц за месяц. Это позволило Ford компенсировать сбои, вызванные пожарами на заводе Novelis в Нью-Йорке в конце прошлого года. Данное предприятие является ключевым поставщиком алюминия для автоконцерна, и его восстановление планируется лишь во втором квартале 2026 года.

Тем временем Ford активизировал поиск альтернативных поставщиков металла за рубежом, что положительно сказалось и на выпуске моделей Super Duty. Компания намерена увеличить общий объём производства пикапов серии F более чем на 50 000 грузовиков в текущем году, а по Super Duty — на 5000 единиц ежегодно. Для реализации этих планов уже в первом квартале начато расширение штата на основных и вспомогательных производствах.