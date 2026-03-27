Объявлена цена MG 4 Urban 2026 модельного года

Австралийский рынок вскоре пополнится самым доступным электромобилем от MG — моделью MG 4 Urban, которая появится в продаже в следующем месяце с начальной ценой от 31 990 долларов. Этот переднеприводный вариант, несмотря на схожее название с задне- и полноприводными версиями MG 4, отличается новой платформой, увеличенными габаритами, уникальным дизайном и меньшим аккумулятором. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Хотя полные цены и технические детали для Австралии ещё не раскрыты, известно, что MG 4 Urban будет предлагаться с двумя вариантами батарей: ёмкостью 43 и 54 кВт·ч, обеспечивающими запас хода по циклу WLTP в 323 и 415 километров соответственно. Модель поддерживает быструю зарядку постоянным током, позволяющую восполнить заряд с 10 до 80 процентов всего за полчаса.

По размерам этот электромобиль превосходит заднеприводный MG 4, приближаясь к Toyota Corolla с длиной 4395 мм и колесной базой 2750 мм. Дополнительные технические характеристики для австралийского рынка станут известны в ближайшие дни, что позволит лучше оценить его конкурентные преимущества.