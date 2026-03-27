BAW представил вэн M7 с АКП и версией для кемпинга

Китайская компания BAW анонсировала обновлённый минивэн Ruisheng Ace M7, который теперь предлагается в двух версиях: с автоматической коробкой передач и в формате кемпера. Обе модификации имеют одинаковую стартовую цену 89,8 тысячи юаней, что делает эту модель одной из самых бюджетных в своём классе. Длина автомобиля составляет 5240 миллиметров, а колесная база — 3200 миллиметров, обеспечивая внушительный внутренний объём до 6100 литров. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Версия с автоматической трансмиссией доступна с конфигурациями на семь и девять мест, сохраняя практичность даже при полной загрузке. Стандартный багажник способен вместить до семи чемоданов, что делает модель удобной как для семейных поездок, так и для коммерческого использования. Кемпер-версия ориентирована на любителей автопутешествий и предлагает заводское модульное решение, где второй ряд складывается в полноценное спальное место длиной почти два метра с дополнительными зонами хранения под ним.

Для путешествий доступны выдвижные тенты, крыша-платформа и складной стол, превращая автомобиль в мобильную базу для отдыха. Предусмотрена возможность установки автономной энергетической системы с батареей, инвертором и солнечной зарядкой. Салон получил обновлённую отделку, цифровую панель приборов и мультимедийную систему с крупным экраном, а также беспроводную зарядку, круиз-контроль и электронный стояночный тормоз для повышения комфорта.

Под капотом версии с автоматом установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 144 лошадиные силы, работающий в паре с восьмиступенчатой коробкой передач. Кемпер-версия использует механическую трансмиссию, делая ставку на простоту и надёжность. Модель Ruisheng M7 делает ставку на максимальную универсальность за минимальные деньги, предлагая два сценария использования — семейный минивэн и автодом, что может усилить позиции китайских автомобилей на рынке практичных транспортных средств.